‘Hamileyken de şiddet uyguladı’

Şanlıurfa'da, inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen İlyas Arık'ın (28), evin çatısına kurduğu barakada Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej'e (28) günlerce işkence yaptığı ortaya çıkmıştı. Kanlar içinde elleri bağlı bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Genç kadının Suriye'den 9 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve İlyas Arık ile yaklaşık 2.5 yıl önce evlendiği öğrenildi. Mırvet Nivej, hastane odasında yaşadıklarını anlattı: "İlyas sürekli şiddet uyguluyordu. Birkaç kez evden kaçıp devlet sığınma evinde kaldım. Ancak bebeğimi doğurmak için eve döndüm. Doğum sonrasında da şiddet ve işkence yaptı, zincirle dövdü, tırnaklarımı kerpetenle çekti. 40 günlük kızımı da kaçırdı. Bana sahip çıkan Türk devletine teşekkür ediyorum." Nivej'in eşi tarafından kaçırılan 40 günlük kız bebek, polis operasyonuyla bulunup Çocuk Esirgeme'ye teslim edildi.