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Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

'da bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan Dilek Sipahi ve isimli iki genç kadın, ustalığa geçecekleri günü iple çekiyor. Erkek mesleği olarak bilinen bu alanda kendilerini geliştiren ikili, belgelerini alarak berber salonu açmayı hedefliyor. Usta adaylarından Zeynep Adak, bu işin çocukluk hayali olduğunu söylüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:19 Son Güncelleme: 11.10.2020 10:35 ABONE OL
Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

'da usturayla sakal tıraşı yapıp, saç kesen berber kalfaları Dilek Sipahi ve , ustalık için gün sayıyor.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

'da berberlikte kendilerini kanıtlayan iki berber kalfası Dilek Sipahi ve , ellerinde ustura sakal tıraşı yapıp, makas ve tarakla da saçlara şekil veriyor.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

Berber olmak için 4 yıl önce çırak olarak iş hayatına girdiklerini ve ustalarından işi öğrendiklerini söyleyen kadın berberler, dakikalar içinde sakal tıraşı yapıyor.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

Usturayı profesyonelce kullanan ikili, kalfalıktan ustalığa geçerek belgelerini almayı ve gelecekte kendi berber salonlarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

Ustaları İçim Yazar ve Ahmet Aydın'ın tecrübeleriyle kendi öz becerilerini birleştirdiklerini anlatan (fotoğraftaki), berberliğin çocukluk hayali olduğunu kaydetti.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

BABAMLA BERBERE GİTTİĞİM GÜNLERDE İLGİ DUYDUM

Babasıyla birlikte berbere gittiğini, o günlerde babasını tıraş olurken defalarca izlediğini anlatan Adak, "O günlerde berberliğe ilgim oldu. Hayalimi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor

Ustam ne derse yaptım ve işimi öğrenmeye çalıştım. Şimdilerde erkek meslektaşlarımdan daha iyi ustura tutup sakal tıraşı yapabiliyorum" diye konuştu.

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Erkek berberi Dilek ve Zeynep, ustalık için gün sayıyor
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