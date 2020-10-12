Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtınalar vatandaşlara da zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları hafta sonu yerini güneşli havaya bırakırken, yeni haftanın hava durumu raporu ise, yoğun iş temposuna başlayacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

METEOROLOJİ UYARDI! MARMARA BAŞTA OLMAK ÜZERE…

Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…