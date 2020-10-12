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’den , ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

Genel Müdürlüğü tarafından, sabah saatlerinde yapılan açıklamasına göre, hafta sonu boyunca İstanbul’u terk eden ve fırtınanın yeniden başlayacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri, sağanak yağış ve fırtınalar etkili olurken hafta sonu boyunca yağışlar yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış ve fırtınaların tekrardan başlayacağını duyurdu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika uyarıları ve önümüzdeki 5 güne ilişkin raporu…

Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:04 Son Güncelleme: 12.10.2020 07:06 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

Genel Müdürlüğü, yeni haftanın raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde etkisini gösteren , dolu ve fırtınalar vatandaşlara da zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları hafta sonu yerini güneşli havaya bırakırken, yeni haftanın hava durumu raporu ise, yoğun iş temposuna başlayacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

METEOROLOJİ UYARDI! MARMARA BAŞTA OLMAK ÜZERE…

Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

(12 EKİM PAZARTESİ) BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yağışlar ne zaman başlayacak?

İşte Meteoroloji'nin yağışlarla ilgili verdiği tarih;

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

MGM, yayınladığı raporda İstanbul'da yağışların Salı günü başlayacağını duyurdu. Tüm Marmara bölgesinde etkili olacak yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise olumsuz hava koşullarının Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.

İşte MGM'nin 5 günlük haritası…

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

13 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

14 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

15 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

16 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı
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