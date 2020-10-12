Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesine uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtınalar vatandaşlara da zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları hafta sonu yerini güneşli havaya bırakırken, yeni haftanın hava durumu raporu ise, yoğun iş temposuna başlayacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.
İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Yağışlar ne zaman başlayacak?
İşte Meteoroloji'nin yağışlarla ilgili verdiği tarih;
MGM, yayınladığı raporda İstanbul'da yağışların Salı günü başlayacağını duyurdu. Tüm Marmara bölgesinde etkili olacak yağışlar Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise olumsuz hava koşullarının Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor.
İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu haritası…
12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
13 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU