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Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

AÇIKLANDI! ile - BURADA!

Her hafta Pazartesi günleri (MPİ) ve ortaklığında, bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla çekilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtmaya devam edilen bugün (12 Ekim Pazartesi) yapılacak canlı çekilişle belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve ile büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen şans oyunu severler MPİ 12 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle 12 Ekim 2020 Pazartesi On Numara sonuçları ve şanslı numaralarla ekranı…

Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:26 Son Güncelleme: 17.10.2020 04:09 ABONE OL
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

ve arasında yapılan ortaklıkla birlikte yenilenen ve büyük ikramiye tutarında ciddi artışa gidilen bununla birlikte şans oyunu severlerin her Pazartesi günü heyecanla beklediği bugün bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla şans oyunu severler için açıklanacak. Bugün yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için online kupon dolduran şans oyunu severler, ile büyük ikramiye kazanan kişi olup olmadıklarını sorgulamak isteyerek MPİ 12 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Ekim On Numara sonuçları ekranını bulabilir, günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (12 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MPİ 12 Ekim On Numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Ekim On Numara sonuçları: 10 - 45 - 19 - 47 - 16 - 61 - 36 - 40 - 5 - 18 - 76 - 53 - 57 - 62 - 24 - 60 - 69 - 41 - 23 - 32 - 43 - 33

Şanslı Numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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