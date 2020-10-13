Son dakika haberi: Aynı odada uyuyan annesini pompalı tüfekle öldürdü! Savunması şoke etti

Son dakika haberleri... Olay, 14 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Durmaz, (31) aynı odada yattığı annesi Fatma Durmaz'a, gece saatlerinde uyurken av tüfeği ile ateş etti. Evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Son dakika ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından Fatma Durmaz, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah Durmaz ise jandarma ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.