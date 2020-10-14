Hastaları artık ‘Mini Ada’ yönlendirecek

Konya'da Akın Robotics fabrikasında tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansı robotu Mini Ada, Batman'da bulunan özel bir hastane hizmet süreçlerinde kullanılmak ve hastalara kolaylık sağlamak amacıyla hizmete başladı.

Birçok otel ve havalimanlarında misafirleri karşılamak için kullanılan Mini Ada, artık hastanelerde de kullanılabilecek. Sağlık alanında ilk kez Batman'da bulunan bir özel hastanede kullanılmaya başlanılan Mini Ada, hastaları yönlendirme, eşlik etme, bilgi verme, ateş ölçme gibi alanlarda değerlendirilecek.

Hastane yönetimi tarafından ilk etapta 3 adet alınan Mini Ada robotunun özellikle servislerde yatış alanlarında hastalara yemek dağıtma, hastaları hasta odalarına yönlendirme ve bilgi verme amaçlı hizmet süreçlerinde yer alacak.

Yeni hayata geçirilen hizmeti değerlendiren Batman Özel Yaşam Hastanesi Genel Müdürü Burhan Dinç, "Hastane olarak hizmet vermeye başladığımız günden bu yana teknolojik alt yapımızı güçlü tuttuk. Geldiğimiz aşamada hastanemizin fiziki kapasitesini artırarak, hastanemizi daha konforlu ve ferah bir yapıya kavuşturduk. Bu doğrultuda hastanemizde hastalarımızın hizmetine sunduğumuz mini ada robotlar, hastalarımıza polikliniklere kadar eşlik etme, yönlendirme, bilgi verme, hasta odalarımızda hastalarımıza yemek dağıtma gibi alanlarda kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.