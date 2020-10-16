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Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay 'de yaşandı!

Sabah erken saatlerde gelen son dakika haberine göre 'in Buca ilçesinde yaşamakta olan 53 yaşındaki Sezgin Özkabak sokak ortasında ölü bulundu. 06.30 saatleri sırasında meydana gelen olayı sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş fark etti ve hemen ekiplere haber verdi. Sokağın ortasında cansız bedeni bulunan Sezgin Ozkabak ilk incelemelerde fenalaşarak yere yığıldığı tespit edilirken asıl neden otopsi ile ortaya çıkacak. İşte İzmir'den gelen son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:51 Son Güncelleme: 16.10.2020 08:54 ABONE OL
Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!

Son dakika haberler… 53 Yaşındaki Sezgin Özkabak bugün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan bir vatandaş tarafından sokak ortasında ölü bulundu. Olayı fark eden kişi hemen ekiplere haber verirken olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde fenalaşarak yere yığılma durumu olduğu ifade edildi. 53 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

SOKAK ORTASINDA CESEDİ BULUNDU!

Bugün sabah saatlerinde ajanslar tarafından gelen habere göre; olay 'in Buca ilçesinde gerçekleşti. Ufuk Mahallesi'nde bir vatandaş sokak ortasında hareketsiz yatan Sezgin Özkabak'ı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi…

Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!

İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI! CESET BULDU...

Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı saptanan Özkabak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!

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Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!
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