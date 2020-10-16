Son dakika: İşe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında ceset buldu! Korkunç olay İzmir'de yaşandı!

Son dakika haberler… 53 Yaşındaki Sezgin Özkabak bugün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan bir vatandaş tarafından sokak ortasında ölü bulundu. Olayı fark eden kişi hemen ekiplere haber verirken olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde fenalaşarak yere yığılma durumu olduğu ifade edildi. 53 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

SOKAK ORTASINDA CESEDİ BULUNDU!

Bugün sabah saatlerinde ajanslar tarafından gelen habere göre; olay İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşti. Ufuk Mahallesi'nde bir vatandaş sokak ortasında hareketsiz yatan Sezgin Özkabak'ı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi…