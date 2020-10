Fahrettin Koca’dan İstanbul ve Bursa uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi incelemeleri ve bölge illerdeki pandemi sürecini değerlendirmek için geldiği Erzurum'da bölge illerin valileri ve sağlık müdürleri ile toplantı düzenledi. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son bir haftada vaka sayılarında artış olduğunu belirterek özellikle İstanbul ve Bursa'ya dikkat çekti.Bakan Koca şunları söyledi:Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını önemli oranda baskıladığımızı söyleyebilirim. Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Ancak bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Erzurum'da ise bir ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz.İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki vaka artışı tüm Türkiye için risktir. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, rehavete kapılmayalım. Maskenin koruyuculuğu %90. Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.Sağlık çalışanlarımız yılmadan mücadele ediyor. 'Tükendi' denilen hekimlerimiz, hemşirelerimiz, tüm sağlık personelimiz, destek hizmet personelimiz canla başla görevini yapıyor. Lütfen onların bu fedakârlığı sizin için kurallara uyma noktasında motivasyon sebebi olsun. Biz tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin.Salgın yönetiminde filyasyonun önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Dünyada bu sistemi uygulayabilen nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. Filyasyon sayesinde tespit ettiğimiz her pozitif vakanın hasta olsun olmasın başkasına bulaştırma potansiyelini ortadan kaldırıyoruz.Önümüz kış. Korona grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.Vatandaşlarımız tedbirlere riayet ederse yeni tedbirler almayı düşünmüyoruz.Sizin için rehber olan HES uygulamasından mutlaka yararlanın. HES'i kullanmak sizin için kıtlama çayı içmek gibi olmalıdır.Önümüzdeki dönemde genel olarak yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre dün 117 bin 5 test yapıldı, bin 812 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 9 bin 153'e ulaştı. Ağır hasta sayısı ise artış göstererek bin 445 oldu. Bin 419 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 5.9 olarak açıklandı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız" dedi. ANKARA