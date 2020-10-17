Hastaneyi basanlara 8.5 yıl hapis istemi

AnkaraKeçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayları çıkaran Fırat Öztaş, Soykan Kamay, Yasin Özel, Muhammed Devran Özel ve Mehmet Sadık Özel'in 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 4 yıl 6 aydan 8 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluğun tedbir olmasını ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yeteceğini değerlendirerek, tutuklu Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın tahliyelerine karar verdi. Bu sanıkların, haftada iki gün karakola imza vermesini kararlaştıran mahkeme, davayı 6 Ocak 2021'de görmeye başlayacak.