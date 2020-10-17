Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri HUSUMETLİ AİLELERİN EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

HUSUMETLİ AİLELERİN EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

’da aralarında husumet olan iki ailenin kavgaya hazırlık olarak silahlandığı ihbarını alan polis, ailelerin ev ve işyerlerine operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirilirken 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:37 Son Güncelleme: 17.10.2020 17:44 ABONE OL
HUSUMETLİ AİLELERİN EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Konya'nın Kulu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin bireylerinin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis operasyon yaptı. Ailelere ait ev, iş yeri, tezgah ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirilirken, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket (PÖH) ekiplerinin de destek verdiği operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde 19 ikamet, 3 iş yeri, 7 araç, 4 pazar tezgâhı üzerinde arama yapıldı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak ve kama, 15 adet mermi, 141 adet av fişeği, 21 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet jop ele geçirildi. Suç aletlerinin çıktığı evlerdeki 14 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
HUSUMETLİ AİLELERİN EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA