HUSUMETLİ AİLELERİN EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Konya'nın Kulu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin bireylerinin silahlanarak kavga hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan polis operasyon yaptı. Ailelere ait ev, iş yeri, tezgah ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirilirken, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket (PÖH) ekiplerinin de destek verdiği operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde 19 ikamet, 3 iş yeri, 7 araç, 4 pazar tezgâhı üzerinde arama yapıldı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 1 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak ve kama, 15 adet mermi, 141 adet av fişeği, 21 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet jop ele geçirildi. Suç aletlerinin çıktığı evlerdeki 14 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.