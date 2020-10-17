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Kamerayı çaldılar, kayıttan bulundular

’te bir caminin tuvalet ve abdest alma bölümündeki tüm muslukları çalan hırsızlar camideki kameralara yakalanınca kameraları da söküp çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:11 ABONE OL
Kamerayı çaldılar, kayıttan bulundular

Gaziantep'in ilçelerinden Şehitkamil'e bağlı Kayaönü mahallesinde bulunan Hacıpaşaoğlu Camii'ne gece saatlerinde giren 2 kişi, şebekeden gelen suyu kapattıktan sonra tuvalet ve abdest alma bölümündeki muslukları teker teker sökerek çaldı. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheliler, güvenlik kameralarını da çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Kamerayı çaldılar, kayıttan bulundular | Video

Sabah gelen görevlilerin, hırsızlık olayını fark edip haber verdiği Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, camideki bilgisayar kasasında depolanan kamera görüntülerinden hırsızları tespit edip gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kamerayı çaldılar, kayıttan bulundular
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