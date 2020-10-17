MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

Son dakika haberler… Bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun bazı kesimleri sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacağı kaydedildi. Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale illerini etkisi altına alacak olan yağışların ilerleyen saatlerde batı kesimlerinden birçok ili etkisi altına alması bekleniyor. Öte yandan yağış alan bölgelerde sıcaklıkların da azalacağı bilgisini veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu uyarısında bulundu. Sağanaklarla beraber yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerinin detayları…

METEOROLOJİ DUYURDU: MARMARA BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLE SAĞANAK UYARISI!

Hafta sonunun gelmesiyle beraber binlerce vatandaş yapacakları plan öncesi hava durumu değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son durum değerlendirmesinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı illerde Pazar günü de devam edeceği bildirildi…