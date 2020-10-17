MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

Son dakika haberler… Bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun bazı kesimleri sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacağı kaydedildi. Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale illerini etkisi altına alacak olan yağışların ilerleyen saatlerde batı kesimlerinden birçok ili etkisi altına alması bekleniyor. Öte yandan yağış alan bölgelerde sıcaklıkların da azalacağı bilgisini veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu uyarısında bulundu. Sağanaklarla beraber yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerinin detayları…
Hafta sonunun gelmesiyle beraber binlerce vatandaş yapacakları plan öncesi hava durumu değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son durum değerlendirmesinde İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı illerde Pazar günü de devam edeceği bildirildi…
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Sıcaklıkların yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa'nın, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), Çanakkale'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı