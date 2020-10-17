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'den son dakika hafta sonu uyarısı: dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

'den hafta sonu için son dakika uyarısı geldi. Günlük değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi ile çevreleri ve diğer birçok ilin bugün sağanak yağışın etkisinde olacağı bildirildi. Bu kapsamda yağışların özellikle , ve İzmir'de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan hava durumu raporunda; yağış alan bölgelerimizde sıcaklıkların 3 dereceye kadar bir düşüş yaşayacağı da tahminler arasında yerini alıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarıları…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 07:27 Son Güncelleme: 17.10.2020 07:31 ABONE OL
MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

Son dakika haberler… Bugün Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun bazı kesimleri sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacağı kaydedildi. Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve illerini etkisi altına alacak olan yağışların ilerleyen saatlerde batı kesimlerinden birçok ili etkisi altına alması bekleniyor. Öte yandan yağış alan bölgelerde sıcaklıkların da azalacağı bilgisini veren Genel Müdürlüğü hafta sonu uyarısında bulundu. Sağanaklarla beraber yaşanacak olumsuzluklara dikkat çekildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerinin detayları…

METEOROLOJİ DUYURDU: MARMARA BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLE SAĞANAK UYARISI!

Hafta sonunun gelmesiyle beraber binlerce vatandaş yapacakları plan öncesi hava durumu değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü () yaptığı son durum değerlendirmesinde dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların bazı illerde Pazar günü de devam edeceği bildirildi…

MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 'in batı kıyısı, 'nin güney ve 'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa'nın, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 'in batı kıyı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç), 'nin güney (Ezine, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MGM'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı: İstanbul dahil birçok il sağanak yağışın etkisinde olacak! O saatlere dikkat!
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