Öldürülen Ceren’in hayatı, SMA hastası Demir Ali’ye umut olacak

'CEREN'İN KAYBI BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, Ceren'in cinayete kurban gitmesinin tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattığını söyledi. Kitabın üzerine 10 ay çalışma yaptığını ifade eden Şimşek, "Sanat aşkıyla dolu, daha 20 yaşında balerinin vahşi bir cinayete gitmesini gerçekten anlamak mümkün değil. Üstelik, bir psikopat tarafından hiç uğruna. Ceren'in kaybı beni çok etkiledi. Onun üzerine 5 tane köşe yazısı yazdım. Sonra bir öykü olabilir mi diye düşündüm. Araştırdığımda bu konun çok derin bir konu olduğunu gördüm. Bu kitap olabilir diye düşündüm. 10 aydır kitap üzerinde çalışıyordum ve kitabımı tamamladım. Kitap bittiğinde başka bir hayata tutunma mücadelesi başladı. O mücadeleyi veren de Demir Ali'ydi. O da Ordulu ve daha 1,5 yaşında SMA hastası bir çocuğumuz. Bu kitabın gelirinin yarısını Demir Ali için başlatılan kampanyaya bağışlamayı düşünüyorum. Diğer yarısını ise Ceren ile ilgili bir fona aktarmayı düşünüyorum" dedi.