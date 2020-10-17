Son dakika! Antalya’da akılalmaz soygun! Kelepçelendi ve koli bandı ile bağlandı!

Son dakika haberi: Antalya'da akılalmaz bir soygun gerçekleşti. Polis kılığında kuyumcu dükkanına giren soyguncu, işyeri sahibi önce kollarını plastik kelepçeyle bağlayarak ağzını da koli bandıyla bağladığı ortaya çıktı. Soyguncu kuyumcu dükkanından 1 kilo altın çaldığı ve olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Antalya'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya yunus polisi üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını demir ve plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı. Polisi alarma geçiren soygun, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkânına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce'ye demir kelepçe takarak ağzını bantladı. Ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı. 42 plakalı bir araç ile kaçtı.