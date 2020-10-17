Son dakika! Antalya’da akılalmaz soygun! Kelepçelendi ve koli bandı ile bağlandı!

Son dakika haberi: Antalya'da akılalmaz bir soygun gerçekleşti. Polis kılığında kuyumcu dükkanına giren soyguncu, işyeri sahibi önce kollarını plastik kelepçeyle bağlayarak ağzını da koli bandıyla bağladığı ortaya çıktı. Soyguncu kuyumcu dükkanından 1 kilo altın çaldığı ve olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
OLAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Antalya'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya yunus polisi üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını demir ve plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı. Polisi alarma geçiren soygun, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkânına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce'ye demir kelepçe takarak ağzını bantladı. Ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı. 42 plakalı bir araç ile kaçtı.
PLASTİK KELEPÇEYİ BIÇAKLA KESTİ
Soygunun ardından Şükrü Gülşen plastik kelepçeyi keserek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler kolları demir kelepçeyi açmayı başardı. Olayı anlatan Feyzi bulve ve ortağı Şükrü Gülşen, "Adam içeri yunus ekiplerini kıyafeti ile girdi. Başında kask vardı. Altınları sorgulayacağız. Gecin şiraya deyip. Bizleri tek tek kelepçeledi. Ardından kilo altını toparlayıp kaçtı.
POLİS ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Soygunun ardından polis kıyafetli olarak soygunu gerçekleştirilen 42 U plakalı aracın yakalanması için operasyon başlattı. Kentin ve bölgenin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Gasp ekipleri aynı kuyumcunun bir yıl önce soyulduğunu iki soyguncunun aynı gün yakalandığını söyledi.