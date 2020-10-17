Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Son dakika... 'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Günün acı haberi 'dan geldi. Babasının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 aylık bebek hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 17.10.2020 19:35 Son Güncelleme: 17.10.2020 19:44 ABONE OL
Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

'da Y.K.'nin (18), temizlediği sırada ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal olay yerinde yaşamını yitirirken, baba Y.K. ile bebeğin annesi M.G. (17) gözaltına alındı.

Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5484 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K.'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı.

Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K.'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu.
Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA