Son dakika... Antalya'dan acı haber: Başına saçma isabet eden 2 aylık bebek öldü

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu.

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.