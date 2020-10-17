SON DAKİKA HABER: Uzman isim açıkladı: İstanbul'da vakalar neden artıyor?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ VAKA ARTIŞLARININ NEDENİ EV PARTİLERİNİN ARTMASI

İstanbul ve doğu Marmara'da toplumun gelir düzeyinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Çevrede çok fazla tatil beldesi bulunduğu için insanlar hafta sonu tatillerini geçiriyorlar. Ankara'daki vatandaşların çoğunluğu gelir açısından daha orta sınıfa sahip oldukları için tatilde daha çok memleketlerine gittiler, belki kısa süreliğine deniz kenarlarına gittiler. Döndükten sonra da düğünlerin çok olmasıyla Ankara'da ağustos ve eylülde çok zor günler yaşadık. İstanbul da bu süreci şimdi yaşıyor. İstanbul başta olmak üzere daha batı bölgelerde sosyal yaşam 24 saat devam ediyor. Ankara'da böyle değil. İnsanlar en fazla hafta sonu bir araya geliyor. Koronavirüs kalabalıklaşmalardan çok etkileniyor. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul'daki sosyal faaliyetler, hafta sonu eğlenceleri, ev partileri de vakaları açık bir şekilde artırıyor" diye konuştu.