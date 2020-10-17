Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

haberi: 'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

haberi: 'da kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Arazide bulunan bağımlılardan birinin elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırınga ile uyuşturucu enjekte ettiği görüntüler şoke etti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen ise gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini kaydetti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:24 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

'dan gelen görüntüler şoke etti. Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde geçen hafta çalınan balkon demirleriyle gündeme gelen binanın kapatılmasının ardından burayı mesken tutan bağımlılar, bu kez de binanın karşısında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı. Günün her saati araziye gelen bağımlılar, çevredekilere aldırış etmeden kullanıyor. durumu polise bildirse de ekiplerin uyarısıyla dağıtılan bağımlılar, bir süre sonra geri dönüyor.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADI

Önceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

PARKTAKİ ÇOCUKLARA DAHİ ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışıyor. Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

'BALKONA ÇIKAMIYORUZ'

Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, "Burası 'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Birçok bağımlı hem burada kurdukları yataklarda yatıyor hem de kullanıyor. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar." dedi.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

Ergün "Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'

Çetin Karayar ise "Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti 'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA