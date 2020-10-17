Son dakika haberi: Artvin'in Şavşat ilçesinde corona virüs vaka sayısı bitme notkasına geldi: 'Sakin şehir' dikkatli!

Artvin'in Şavşat ilçesinde dört gün öncesine kadar vaka sayısı sıfırlanmıştı! Son dakika bilgisine göre iki kişinin test sonuçları pozitif olunca vaka sayısı ikiye çıktı. Özellikle ilçeye dışarıdan gelenlerin karantina altına alınması sağlandı, sıkı tedbirler çerçevesinde corona virüs tehlikesi minimum seviyeye indi. İlçe halkı da organik besinlerle beslendiğini ifade ediyor.

Artvin'in 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ile vaka sayıları 2'ye kadar düştü. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ve yetiştirilen doğal ve organik ürünleri ile ünlü 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde görülen az sayıda koronavirüs vakası üzerine sıkı tedbirler uygulandı. Yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı, ilçeye dışarıdan gelenlerin karantinada kalmasını sağladı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı.