Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: ‘Geçmiş olsun’a gitti, darp ve cinsel istismara uğradı

Son dakika haberi: ‘Geçmiş olsun’a gitti, darp ve cinsel istismara uğradı

'dan gelen son dakika bilgisine göre, trafik kazası geçiren eski sevgilisine ‘geçmiş olsun’ ziyaretine giden genç kadının cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, Genç kadın, ziyaret ettiği eski sevgilisii tarafından önce darp, daha sonra cinsel saldırıya uğradı. İşte son dakika haberinin detayları...

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:34 Son Güncelleme: 17.10.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi: ‘Geçmiş olsun’a gitti, darp ve cinsel istismara uğradı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Gelen son dakika haberine göre, trafik kazası geçiren eski sevgilisini ziyarete gelen kadın darp edilerek cinsel istismara uğradı.

"SEVDİĞİM KIZ DUYARSA BENDEN KORK, ÖLÜMÜM ELİMDEN OLUR"

İstanbul'da, trafik kazası geçiren F.A, kendisine 'geçmiş olsun' demek için bir kafede buluştuğu G.A. (27) adlı eski sevgilisini darp ettikten sonra cinsel saldırı gerçekleştirdi. Bununla yetinmeyen F.A, "Burada yaşananları ailem ve sevdiğim kız duyarsa bundan sonra benden kork, ölümün benim elimden olur" diyerek tehdit etti.

SON DAKİKA: İstanbul Sarıgazi'deki bir kafede buluşan şüpheli F.A. ve mağdur G.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında G.A'ya tokat atan F.A'yı arayan giren Emre A. adlı arkadaşı durdurdu. Ancak G.A, F.A ve Emre A'nın birlikte bindikleri araçta da tartışma devam etti. G.A'yı eve bırakacağını söyleyerek Emre A'yı araçtan indiren F.A, genç kadına cinsel istismarda bulundu. F.A. karşı koyan kadını darp ederek bayılttıktan sonra cinsel saldırı gerçekleştirdi.

DARP, CİNSEL SALDIRI, TEHDİT…

Cinsel saldırının ardından genç kadını tehdit eden F.A. "Burada yaşananları ailem ve sevdiğim kız duyarsa bundan sonra benden kork, ölümün benim elimden olur." Dedi ve araçtan inmek isteyen G.A'nın arabadan inmesine de engel oldu.

Genç kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli F.A. tüm suçlamaları reddederken, Emre A'dan alınan ifade ile G.A'nın ifadelerinin tutarlı olması dikkat çekti.

Savcılık şüphelinin 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

Son dakika haberi: Antalya'da şok görüntüler! Şırıngayı boynuna sapladı... Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da uyuşturucu operasyonu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ‘Geçmiş olsun’a gitti, darp ve cinsel istismara uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA