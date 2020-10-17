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haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

haberi: 15 Ekim'de 'da meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen 76 yaşındaki 'un katil zanlısı ortaya çıktı! Melek Bulut'u boğazını keseren öldüren kişinin sitedeki müteahhit firmadan çalışan inşaat işçisi 'nin olduğu belirlendi. Yaşlı kadının evine musluk tamiri için giden ve boğazını keserek öldüren Kuvvetli, ifadesinde, "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" dedi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:50 Son Güncelleme: 17.10.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

Olay, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi 'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından 'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi.

Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi 'yi gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. 'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.

Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...

, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Son dakika haberi: Yaşlı kadını boğazını keserek öldüren katil zanlısını ortaya çıktı! İfadesi kan dondurdu...
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