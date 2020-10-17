Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti