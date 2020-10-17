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Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, /Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında bir arabanın altına bırakılan çanta içerisindeki 3 parça halindeki bombanın imha edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 22:59 Son Güncelleme: 17.10.2020 23:32 ABONE OL
Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, 'in Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliğinin karşısına yaklaşık bin 200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "/Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına bugün akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı gören vatandaşlar hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak şüpheli şahsın eşgal bilgisi ve bindiği aracın plakasını bildirdi.

Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti

Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...

Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi" denildi.

Açıklamada, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen polisinin uygulama noktasında durdurduğu araç icerisinde eşgale uyan bir şahısla birlikte bir kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

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Son dakika: Polis faciayı önledi! 3 parça halinde bomba...
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