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Ünlü şarkıcı 'nın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Siz kafayı yediniz herhalde?"

Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde söylediği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan ve daha sonra adı Hakan Sabancı ile anılan 'nın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Alya, Twitter hesabından eve bir pizza sipariş ettiğini gelen pizzanın altında büyük bir tel olduğunu paylaştı. Gönderinin altındaki yorumlar da sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:19 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:26 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Alya'nın paylaştığı pizza fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Siz kafayı yediniz herhalde?

Son yıllarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken şarkıcı Ayla'nın Twitter hesabından paylaştığı pizza fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde günün en çok konuşulan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bir pizza firmasından pizza sipariş ettiğini belirten Ayla, gelen pizza karşısında şok oldu. Pizza'nın altında telinin kalmasından sonra sosyal medyada 'Keşke yanında fırını da gönderselermiş' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Ayla'nın pizza paylaşımı...

ŞARKICI AYLA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI SOSYAL MEDYA SALLANDI!

Şarkıcı Ayla, biraz önce paylaştığı tweette yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Sipariş ettiği pizzanın içinden tel çıkan Ayla, "Siz kafayı yediniz heralde? Böyle pizza mı gönderilir? İçinde tel var resmen"dedi.

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Ünlü şarkıcı Alya'nın paylaştığı pizza fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Siz kafayı yediniz herhalde?"
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