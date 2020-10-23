"Artık FETÖ'den korkmuyorum!"

İşadamı Hakan Çankaya'nın ağabeyi Dr. Mehmet Sabri Çankaya İstanbul'da 26 yıl önce kayıplara karışmış, oğlunun akıbetini araştıran babası Zeynel Abidin Çankaya da 5 yıl önce şaibeli bir trafik kazasında ölmüştü. Ailenin küçük çocuğu Hakan Çankaya, ağabeyi ve babasının katil zanlısı olan Fikret Şentürk'ün kendisini de ölümle tehdit ettiğini savcılığa bildirmişti.

Tehdit suçundan hakkında dava açılan Şentürk hiçbir yerde bulunamayınca mahkeme yakalama kararı çıkardı. Şentürk'ten şikayetçi olan Hakan Çankaya, bu kişinin izini Bulgaristan'da bulduğunu adli makamlara bildirdi. Çankaya, Fikret Şentürk'ün Makedonya'da ölen ağabeyi Remzi Şentürk'ün kimliğiyle Bulgar vatandaşlığına geçtiğini ve Bulgaristan'da FETÖ imamı olarak faaliyet yürüttüğünü ihbar etti. Aldığı tehditler nedeniyle kendisinin de uzun süre öldürülme korkusu yaşadığını belirten Hakan Çankaya, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.





"ÖRGÜTÜN HALEN GÜCÜ VAR AMA KORKMUYORUM"



Çankaya, "Ağabeyimin ölümünden sorumlu olan Fikret Şentürk'ü FETÖ'nün yargı ve emniyetteki adamları koruyordu. Bu yüzden ben ve babam Gülen örgütüyle ilgili olarak suç duyurularında bulunmuştuk. Sonrasında babam da öldürüldü. Şentürk hem beni, hem de babamı arayarak bizi tehdit etti. Bana, 'Sen ve baban bir gün paramparça olacaksınız' demişti. Babamı da öldürdüler. Bu örgütün, devletin yürüttüğü etkin mücadele karşısında büyük darbe alsa da hâlâ belli bir gücü olduğunu düşünüyorum" dedi.



Çankaya kayıp ağabeyini aradığı dönemde yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "Eskiden savcılığa gidip, 'Fetullah' dediğinizde başvurunuzu bile almıyorlardı. 'Nasıl konuşuyorsun sen öyle' diye kızıyorlardı. 'Hoca Efendi' diyorlar ve bu şekilde hitap etmeniz için de sizi uyarıyorlardı. Tüm bu süreçleri görmüş yaşamış biri olarak, 2015'ten önce ben de korkuyordum. Ancak artık devletin arkamda olduğunu hissediyorum. Bu örgüte karşı devletin yürüttüğü etkin mücadeleyi görüyorum."