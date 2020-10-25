Uçurumdan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Derince İlçesine bağlı Dümbüldek Mesire alanında yürüyüşe çıkan 2 kişi, bir süre sonra kayboldu. Yollarını bulmak için dolaşan vatandaşlardan biri dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı ve ayağını kırdı. Arkadaşını kendi imkânları ile kurtaramayan diğer şahısın 112 Acil Yardım Hattını araması üzerine, bölgeye AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Nerde olduklarını bilmeyen şahısların bulunması için mesire alanı ve çevresinde ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

UÇURUMDAN DÜŞEREK...

Kısa bir süre sonra ekipler Z.E isimli vatandaşa ulaştı. Z.E'nin arkadaşı F.T düştükten sonra yardım çağırmak için bölgeden ayrıldığını ve arkadaşının yerini kaybettiğini söylemesi üzerine alanda arama çalışmaları devam etti. Yaklaşık 1 saat sonra kaybolan ve uçurumdan düşerek ayağı kırılan F.T isimli vatandaşa da ulaşıldı. Ekipler tarafından sedye ile taşınarak ambulansa getirilen F.T ve arkadaşı Z.E yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.