Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Belediye otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...

haberi: Belediye otobüsünde yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...

Dün gerçekleşen iğrenç olayın ardından gelişmeleri de peş peşe geliyor. İstanbul'da bir otobüsünde utanmadan sıkılmadan yapan kişi polis tarafından yakalandı. Kimseye aldırış etmeden İstinye - Kabataş otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö'nün o hareketlerini yan tarafta oturan kadın yolcu görüntüledi. Son dakika haberine göre mastürbasyon yapan kişi adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:41 Son Güncelleme: 27.10.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Belediye otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'da İstinye - Dereiçi / Kabataş seferini yapan otobüsün içerisinde kimseye aldırış etmeden mastürbasyon yapan yolcu polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından sorgulanan kişinin adının M.R.Ö olduğu ortaya çıktı. Yan koltukta oturan kadının cep telefonuyla yaşananları görüntülemesi sonucu iğrenç olay ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜNDE MASTÜRBASYON YAPAN KİŞİ ADLİYEDE!

İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.

Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde iğrenç olay! Cinsel organını çıkartan sapık kadın yolculara... | Video

Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltında | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Belediye otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA