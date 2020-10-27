Son dakika haberi: Belediye otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'da İstinye - Dereiçi / Kabataş seferini yapan otobüsün içerisinde kimseye aldırış etmeden mastürbasyon yapan yolcu polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından sorgulanan kişinin adının M.R.Ö olduğu ortaya çıktı. Yan koltukta oturan kadının cep telefonuyla yaşananları görüntülemesi sonucu iğrenç olay ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.
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Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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