Son dakika haberi: Belediye otobüsünde mastürbasyon yapan M.R.Ö adliyeye böyle getirildi! Yüzünü böyle kapattı...

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'da İstinye - Dereiçi / Kabataş seferini yapan otobüsün içerisinde kimseye aldırış etmeden mastürbasyon yapan yolcu polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından sorgulanan kişinin adının M.R.Ö olduğu ortaya çıktı. Yan koltukta oturan kadının cep telefonuyla yaşananları görüntülemesi sonucu iğrenç olay ortaya çıkmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜNDE MASTÜRBASYON YAPAN KİŞİ ADLİYEDE!