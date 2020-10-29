Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 29 Ekim 2020

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Milli Piyango sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve bilet sorgulama ekranı haberimizde olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste detayları şöyle;