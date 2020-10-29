Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 29 Ekim 2020

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Milli Piyango sonuçları açıklandıktan sonra kazanan numaralar ve bilet sorgulama ekranı haberimizde olacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 EKİM 2020 PAZARTESİ)
Milli Piyango Online, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste detayları şöyle;
29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Biletinizi Millipiyangoonline.com adresinden alabilirsiniz.