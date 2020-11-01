SON DAKİKA - İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi

İLK MÜDAHALE YAPILDI AMA...

Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri tarafından dairede kiracı olarak kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı için tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi için ilk müdahale yapıldı . Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.