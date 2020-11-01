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SON DAKİKA - 'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi

Üzücü son dakika gelişmesi 'da yaşandı. 'de bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu evde tek yaşayan 31 yaşındaki isimli genç kadın hayatını kaybetti. Acı haberin geldiği noktada patlamada can veren Mavi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 13:56 Son Güncelleme: 1.11.2020 14:03 ABONE OL
SON DAKİKA - İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi

Üzücü son dakika haberi İstanbul Bahçelievler'den geldi. Can kaybı haberi patlamadan kısa süre sonra duyuruldu. İşte ayrıntılar... İstanbul ilçelerinden Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlamada genç bir kadın hayatını kaybetti.

SON DAKİKA 31 YAŞINDAKİ GEÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saat 09.00 sıralarında 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen doğalgaz patlaması ve yangın sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI AMA...

Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri tarafından dairede kiracı olarak kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı için tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi için ilk müdahale yapıldı . Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Mavi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan inceleme sonucu patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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SON DAKİKA - İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi
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