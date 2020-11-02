Google Akademik Nedir, Ne İçin Kullanılır? Scholar Google Akademik Arama Motoru Özellikleri ve Kullanımı ile İlgili Bilgiler

Scholar Google olarak da bahsedilen Google Akademik son zamanların en sık araştırılan konularından birisi haline gelmiştir. Google kullanıcılarına sunulmuş olan bu hizmet kullanıcılar tarafından çok beğenilmektedir. Bu hizmet en çok da araştırma yapmayı seven kişiler tarafından beğenilmektedir. Google Akademik ile ilgili güzel sözleri duyan kişiler de bu hizmetten faydalanmak isterler ve bu yüzden Google Akademik ile ilgili araştırma yaparlar. Peki son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş olan Google Akademik ne için kullanılır? Google Akademik Özellikleri nelerdir? Google Akademik ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Google Akademik Nedir?

Google destekli bir akademik makale yayınlama ve arama hizmeti sunmak için kurulan Google Akademik, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip bir hizmettir. Araştırmacıların kaynak bulmak için kullandığı bir sistemdir ve hemen hemen herkesin konusuna destek olacak bir yayın bulmak mümkündür. Makale yazarları ise hem böyle bir platformda yayınları bulunduğu için prestij kazanır hem de akademik alanda ün kazanırlar. Özellikle kişilerin kendi makalelerini takip edebilmeleri de sistem içerisinde mümkün kılınmaktadır. Aynı konu hakkında yazılmış makaleleri, yapılan atıfları, index değerlerini vb. bilgilendirmeleri Google Scholar'da bulmak mümkündür. Fen bilimleri, sağlık ve mühendislik sektörlerine ait bilimsel araştırmalar Web of Science, Sciencedirect ve Scopus gibi mecralardan bulunuyordu fakat sosyal bilimler konusu oldukça geniş ve zengin içeriğe sahip bir alan olduğundan dolayı bu çember içerisinde yayınlanan akademik makalelerin yayınlanacak ve arşivlenecek bir platforma ihtiyacı vardı. İşte Google Scholar tam da burada devreye girdi ve milyonlarca kullanıcının vazgeçemediği bir yer olarak yerini aldı. Her yerde bulunmayan en bilimsel makaleler bile bu mecrada araştırmacıların kendisini bulmasını sağlamaktadır. Peki, Google Scholar'da makale yayınlamak nasıl avantajlar sağlar? Kişinin alanıyla ilgili akademik teşvik başvuruları sırasında atıf kaçırma oranının en aza iner. Dünyaca ünlü arama motoru Google üzerinde araştırma yaparak kimsenin erişemeyeceği tüm akademik yayın, kitap ve dergilerin Google Scholar'da yer alması da oldukça önemlidir. Google Scholar'ın gelişmiş arama özellikleri kişiye sistem içerisindeyken büyük kolaylıklar sağlamaya devam etmektedir. Mesela araştırma yaparken dosyanın hangi formatta olması istendiği, hangi ülkelerin yayınlarının görülmek istendiği belirtilebilir. Hatta yazar filtresi bile kullanabilmek mümkündür. Bütün dünyada kullanılan bir sistem olduğu için Google Scholar'da onlarca dilde içerik bulunur. Bunun için bir çeviriye ihtiyaç duyulursa da Google Translate ile güvenilir tercümeler yapmak mümkündür. Ya da gelişmiş arama özelliklerinden istenilen bir dili seçerek sadece o dilde yayınlamış içeriklere ulaşılabilir.

Google Akademik Özellikleri

Google Akademik son zamanlarda öğrenciler tarafından çok sevilerek kullanılan bir platform olmuştur. bu platformda akademik yazıları araştırmak mümkündür. Google'da bulunmayan tüm makaleler Google Akademik üzerinden bulunmaktadır. Bu yüzden de araştırmacı kişiler tarafından oldukça değerli bir platformdur. Google Akademik kullanıcılarına pek çok özellik sunmaktadır. Bu yüzden hem öğrenciler hem de yetişkinler Google Akademik kullanmaktan oldukça memnundurlar. Google Akademik Özelliklerinden bazıları şunlardır: