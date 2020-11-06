Son dakika: Konya'daki süt banyosu rezaletinde yeni gelişme! Süt banyosu yapan işçi ve arkadaşı tutuklandı

Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının banyo yapan Emre Sayar ve görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Uğur Turgut ve Emre Sayar tutuklandı.

1 YILDIR SÜT ALIM SORUMLUSUYDU

Firmada 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Turgut, Emre Sayar'a dezenfektan dolu olan tankın içerisine girip banyo yapmasını istediğini, Emre'nin de içerisine girip banyo yaptığını ve bu anları kaydettiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya, insan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilerek, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, süt tankı içerisinde banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

"İÇERİSİNDE SÜT YOK, DEZENFEKTAN VARDI"

Gözaltına alınan Uğur Turgut ilk ifadesinde, tankın içerisinde süt değil dezenfektan olduğunu ileri sürdü. Kendisinin 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığını anlatan Turgut, "Ben firmada 1 yıldır çalışıyorum. Çekim yaptığımız yer süt toplanan yerin soğutma tanklarının bulunduğu yerdir. Biz Emre ile temizlik yapıyorduk. Tankın içerisinde dezenfektan olduğunu gördüm. Emre'ye kazana girip banyo yapmasını, bu anları videoya alacağımı söyledim. O da üzerini çıkarıp dezenfektan tankının içerisine girdi. Ben de bu anları cep telefonum ile kayıt altına aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım. Ancak hemen sildim. Emre'nin banyo yaptığı tankın içerisinde kesinlikle süt yoktu. Dezenfektan dolu bir tanktı' diyerek kendisini savundu.

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"İÇERİSİNE SU DÖKEREK BANYO YAPTIM"

Firmada süt alım görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Emre Sayar da (23) da tankın içerisinde süt olmadığını savundu. Dezenfektan tankının içerisine sıcak su dökerek banyo yaptığını ileri süren Sayar, 'Tankın içerisi dezenfektan doluydu. Su dökerek tankın içerisine girdim. Süt ile kesinlikle banyo yapmadım. Tankın içerisinde süt lekesi kalmış. Ben de içerisine sıcak su ekleyip banyo yaptım. Uğur da bu anları kayıt altına aldı' dediği öğrenildi.

"BİZ DE ŞOKE OLDUK"

Firma yöneticisi Ali Osman Taşkın ise tankerdekinin süt değil temizlik malzemesi olduğunu ileri sürdü. Taşkın, "Tankerin içerisindeki süt değil. Fayanslarını temizlemek için kullanılan bir malzeme. Tankta onun için kullanılıyor. Temizlik amaçlı kullanılan bir tank. Toplama merkezimizin içerisini dezenfektan ve temizlik malzemeleri karıştırıp öyle temizliyoruz. Biz de videoyu görünce şoke olduk. Videoyu internette gördük. Şirketimizi yıpratmak için yapıldığını düşünüyoruz. Bunu çeken ve tankın içerisindeki çalışan için işten çıkarma işlemi başlattık. Kendilerinden şikâyetçi de olacağız." dedi.