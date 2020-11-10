Pınar Gültekin’in katilinden kan donduran sözler: Yanmayınca benzinle yaktım

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğarak öldürdükten sonra cesedini varile koyup yakan ve üzerine beton döken bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), "Canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.Avcı, duruşmada yaptığı savunmasında, olaydan önce Akyaka'daki evine gittiği Pınar Gültekin'in ikram ettiği şarabı içtikten sonra kendinden geçtiğini öne sürdü. Baygın haldeyken 2 erkeğin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu anları fotoğraflayan Pınar'ın, kendisine şantaj yaparak aylarca 300 bin lira aldığını iddia etti. Olay günü de fotoğrafları almak istediğini ancak Pınar'ın bıçakla kendisini kolundan yaraladığını öne süren Avcı'nın, "Yakmaya çalışırken, bir türlü yanmıyordu. O yüzden benzin ile yaktım. Yakalanacağımı düşünmedim" şeklindeki ifadeleri kan dondurdu.AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahilliğinin kabul edildiği duruşmanın başında baba Sıddık Gültekin rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Kendine gelen baba ardından duruşmaya tekrar girdi. Duruşma öncesi ise kadın dernekleri, öldürülen kadınların isimlerini tek tek okudu. Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de duruşma öncesi yaptığı açıklamada, Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Gökhan Orhan'ın da cinayette rolü bulunduğuna dair şikayetleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlatarak, "İç hukukumuzda başka bir mekanizma kalmadı. O yüzden Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu başvuruyu yerinde görürse kararı Yargıtay'a taşıyacak. Eğer müspet bakılmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonrasında AİHM'e başvurmayı düşünüyoruz" dedi.