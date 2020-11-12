Beyoğlu’nun merdivenleri sanat galerisine dönüştü

Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürü Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'ndeki merdivenlere resmedildi. Merdivenleri sanat eserine dönüştüren çizim, vatandaşların büyük beğenisini topladı.



Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan merdivenleri güzelleştirmek amacıyla üniversitelerle iş birliği yapılarak başlatılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Galata Üniversitesi iş birliğiyle, Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürü Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov ve üniversiteli öğrenciler tarafından üniversitenin yanında bulunan merdivenlere resmedildi. Renkli görüntülere sahne olan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte merdivenler yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Merdivenlere resmedilen Hezârfen Ahmed Çelebi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.





BEYOĞLU TARİH, KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bugünün kendileri için çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Beyoğlu'nun tarihi kimliğine vurgu yapan sanat ve kültür yönüne vurgu yapan bir programda bir aradayız. Çok anlamlı çünkü Beyoğlu bir tarih, kültür ve sanat şehri. Yeni trendiyle turizm ve üniversiteler şehri. Yaklaşık 20'ye yakın üniversitemiz var. Bu dönemde üniversitelerimizle yakın iş birliği yapmak suretiyle Beyoğlu'nun kültür, sanat ve tarih yönünün öne çıkaracak tarihi iş birlikleri yapıyoruz" dedi.





MERDİVENLERİ, KÖR DUVARLARI SANATLA BULUŞTURACAĞIZ



Daha önce de Mimozalı Kadın portresiyle renklenen Beyoğlu'nun merdivenlerinin, kör duvarlarının sanatla buluşacağına dikkat çeken Yıldız, "Bugün yine üniversitemizin gençleri Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov'la birlikte sokak boyama çalışmasını başarılı bir şekilde ortaya koydular. Sanatçının ruh dünyasını anlamak çok önemli. Ressamımız Beyoğlu'nun kimliğini çok iyi anladığını ortaya koydu. Gerek aşağıdan, gerek yukarıdan Galata Kulesi ve Hezarfen'i nakşetti. Üç boyutlu ve en güzel görüntü alınan noktalar belirlendi. Burada gençlerin fotoğraf çektirdiklerini öğrendik. Beyoğlu'nda yapacağımız daha çok iş var. Sanat, müzik, resim ruhunu kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktasıyla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.





BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM



Galata'nın ruhunu yansıtabilmek için gelmeden önce de araştırmalar yaptığını dile getiren Alex Maksiov ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, davet için de çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın bütün turistlerin buraya gelmesine de etki göstereceğine inanıyorum" dedi.





ÜNİVERSİTELER KONUMLANDIĞI YERİ GÜZELLEŞTİRMELİ



İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut da yaptığı teşekkür konuşmasında "Galata Üniversitesi'ne bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz eğitim hayatına yeni başladı. Pandemi sürecinde zorluklar içerisinde eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üniversite konumlandığı yeri güzelleştirmeli ve kaynaşmalı. Bu felsefeyle hareket ederek biz de üzerimize düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.



GALATA SEMTİNDE BİRÇOK KÜLTÜR YAŞAMIŞTIR VE YAŞAMAKTADIR



İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Özgür Çengel ise, "Üniversite sadece eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yer olmayıp öğrencilerine çevreye ve dolayısıyla tüm paydaşlarına sürekli hizmet eden, bu kapsamda bulunduğu çevresindeki paydaşlarına sosyal, kültürel ve sanatsal olarak bütünleştiren bir kurumdur. Üniversite denilince aklımıza gelmesi gereken ilk şey yerel ve evrensel kültürlerdir. Galata semtinde birçok kültür yaşamıştır ve yaşamaktadır. Eğitim her şeyden öteye bireylerin sadece teorik değil, hayatla bütünleşen dünyayı iyi tanıyan sosyal bireyler olmasını hedeflemektedir. Üniversitemizin iş birliğiyle bu felsefeden yola çıkarak dünyaca ünlü sanat artisti Alex Maksiov tarafından yapılan bu sanat eserinin semtimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.