Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi: Birileri kalbimi kırdı, Siz kalp kırmayın

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, önceki gün katıldığı özel bir televizyon programı sonrası kuliste fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle kendisine stent takılan Mustafa Topaloğlu, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Topaloğlu'na yapılan anjiyodan sonra hastaneden taburcu edildi. Topaloğlu tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Topaloğlu "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın" dedi.

Oğlu Çağlayan Topaloğlu ise "Allah bize babamızı bağışladı ciddi bir tehlike atlattı bir süre istirahat edecek." dedi.