Gamze Açar'ın ölümünde şok gelişme! İşte tutuklu sanıkların kabarık sicili

Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet olayını akıllara getiren ölümün ardından genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Mehmet Doğan 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına göre, Açar ile aynı otelde bulunan ve savcılıkta verdikleri ifadelerinde Whatsapp'tan görüştüklerini, iş görüşmesi için bir araya geldiklerini ve ilişkiye girdiklerini belirten tutuklu Rıza Doğan ile kardeşi Mehmet Doğan'ın 2019 yılına ait cinsel saldırı suçundan sabıkaları oldukları belirlendi.

İZMİR'DE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA SUÇ KAYDI

Tutuklanan Rıza ve Mehmet Doğan kardeşlerin 5 Ekim 2019 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde beraberindeki 4 kişi ile birlikte haklarında 'cinsel saldırı', 'tehdit ve şantaj', suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. İzmir'de yürütülen soruşturma dosyasında isimleri bulunan kardeşlerin İzmir Alsancak Polis merkezinde ifadelerinin alındığı ve savcılığa sevk edildikleri belirlendi. Açar'ın ölümüyle ilgili tutuklanan diğer şüpheli Mustafa Emre Demiral'ın ise yaralama, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Titizlikle yürütülen soruşturma dosyasına Adli Tıp raporunun beklendiği öğrenildi.