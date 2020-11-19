Duygu Delen öldü, o üç ayın hesabını sordu

Gaziantep'te, eski kız arkadaşı Duygu Delen'i (17) darp ettikten sonra 4'üncü kattaki evin balkonundan attığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Mehmet Kaplan, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duygu Delen'in ölümünde cinayet zanlısı Mehmet Kaplan'dan kadına şiddet açıklaması "2 tokat attım" | Video

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve hâkime "Abi" şeklinde hitap eden Kaplan şunları söyledi:







"Duygu ile 2 yıl önce tanıştık ve evlenmek istiyordum. Açık kıyafetler giymesi ve eski erkek arkadaşları ile benim eski kız arkadaşlarım nedeniyle sık sık tartışıyorduk. Evdeyken mesajlar gelince bir tokat attım. Sinirle elimi dolabın camına vurunca kanadı. Duygu 'Hastaneye gidelim' deyince tekrar tokat attım ve telefonunu almak istedim. Vermeyince 5-10 dakika süren bir arbede çıktı. Kanayan elimi yıkamak için banyoya gittim. Geri dönerken halı düşmesi gibi bir ses duydum. Duygu'yu göremeyince balkondan baktığımda yerde olduğunu gördüm. Psikiyatrik tedavi gördüm, alkol bağımlısıydım. Duygu ile tanıştıktan sonra alkolü bıraktım. Esrar kullanıyordum. Olaydan önceki gece esrar içtim."





Duygu Delen düştüğü yerde böyle bulunmuştu.



'MEDYA BASKI YAPTI'

Hâkimin, kan izlerini sorması üzerine "Bilmiyorum" yanıtını veren Kaplan, "Müdahil avukatlar sormuş olmak için soruyorlar. Olay medyaya yansıdı. Rant devşirmek istiyorlar. Burada geçirdiğim günler bana geri verilmeyecek. Ben kadın veya çocuk olmadığım için 3 ayımı yediniz. Bunun tek nedeni medya. Medya baskısı altında 3 ay içerde kaldım. Nöbetçi mahkemedeki hâkim haklı olduğumu gördü ama vicdan rahatlatmak için 3 ayımı çaldınız" dedi.







Duruşma, olay yerinde inceleme yapılması ve sanığın ruh halinin tespiti için 17 Şubat'a ertelendi.