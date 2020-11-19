Kız kardeşlerin katil zanlısına cezai sorumluluğu tam raporu verildi

Konya'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat (53) hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verildi.

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran tarihinde Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, eşinden ayrı olduğu için yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti.

İddiaya göre, ''Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim'' diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, ''Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok'' yanıtını verdi. Hacer Sarı bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı, kalbine isabet eden mermiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Şeyma Sarı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurtarılamadı. Başından vurulan uzun süre yoğun bakımda kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.



Anne Hacer Sarı

PSİKOLOJİM BOZUK DEDİ

Muzaffer Canpolat, yargılama aşamasında psikolojisinin bozuk olduğunu ve bu nedenle daha önce tedavi gördüğünü ileri sürdü. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, sanığa, Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınarak, rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme de sanığın, suç tarihinde, akıl sağlığı yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.



Şeyma Sarı

CEZAİ SORUMLUĞU TAM RAPORU VERİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Muzaffer Canpolat'a cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Muzaffer Canpolat'ın yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyasının incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbı bulgu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın Şeyma ve Tuğba Sarı'ya yönelik kasten öldürme, Hacer Sarı'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaanatine varılmıştır' denildi.

Muzaffer Canpolat'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.



Tuğba Sarı