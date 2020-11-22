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22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

ilçesi Atatürk Mahallesi Dede Korkut Caddesi’nde bir otomobil içinde Mert Y. (22) isimli genç, başından vurulmuş olarak bulundu. Mert Y.'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından "asarım keserim, biçerim derken ölüsün artık toprak mesken” şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:45 Son Güncelleme: 22.11.2020 09:57 ABONE OL
22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre; Mert Y. kendi kullandığı otomobille beraberinde arkadaşları ile birlikte mahalle turuna çıktı. Araç ile ilçede bir süre dolaşan gençler, Dede Korkut Caddesi'ne geldiklerinde araç durdu ve bir el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mert Y.'nin başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulunup, Mert Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mert Y.'nin olaydan 6 gün önce kendisine ait sosyal medya hesabından "asarım keserim, biçerim derken ölüsün artık toprak mesken" diye bir paylaşımda bulunması dikkat çekti. Erdek'te alarma geçen polis, olayın aydınlatabilmesi için otomobilde bulunan diğer 3 kişiyi arıyor.

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22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
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