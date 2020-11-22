Kocaeli’nde 1 ay boyunca yasaklandı!

Kocaeli Valiliği tarafından ya pılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla ülkemizde de bir dizi önlemler alındığı ve alınmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca hastalığın fiziksel temas, solunum ve benzeri yollarla hızlı bulaşabildiği ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada arttığı ifade edilerek, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması gerektiği vurgulandı.

30 GÜN BOYUNCA YASAK

Açıklamanın devamında ise, Kocaeli genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeni ile virüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildi. Bu nedenle mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince; Kocaeli genelinde 22 Kasım saat 24.00'ten itibaren 30 gün boyunca her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması ile toplantıların yasaklandığı ifade edildi.