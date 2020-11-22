Onlarca suçtan kaydı vardı! Yakalandı!

Elazığ'da faaliyet gösteren bijuteri ve giyim mağazası olmak üzere 2 ayrı işyerinden 22 bin 500 Türk lirası değerinde ürün çalındığı bilgisini alan Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BİRİNİN 11, DİĞERİNİN 54 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan çalışmalar neticesinde müşteri gibi girdikleri işletmelerde denedikleri kıyafet ve ürünlerin alarm aparatlarını sökerek ürünleri çalan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler, bir mağazada son işlerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden N.A'nın 11, N.Y'nin ise 54 suç kaydı olduğu belirlendi.