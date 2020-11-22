Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...

İddiaya göre, Almanya'da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep'e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı.