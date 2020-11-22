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Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...

Son dakika haberi... 'dan eşiyle memleketi 'e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:52 Son Güncelleme: 22.11.2020 17:56 ABONE OL
Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...

İddiaya göre, 'da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri 'e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı.

Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...

Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara'dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...

Öfkeli koca olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attığı...
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