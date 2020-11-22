Yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Ordu'nunKorgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konularak öldürülen Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı olarak orman işçileri olan Hayrettin G. (27) ve yeğeni Serkan U. (23) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden dayıyeğen, adliyeye sevk edildi. 14 Kasım'da meydana gelen olay, tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Saraaliç mahallesinde yalnız yaşayan Sarı'nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, yaşlı kadının öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışma sonrası yaşlı kadının bir çuval fındığı, 600 lira parası ve televizyonunun çalındığı belirlendi. Domuz bağlı cinayet ATV'de "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında hafta boyunca ele alındı. Talihsiz kadının oğlu Recep Ali Sarı, Müge Anlı'nın programına katılıp faillerin bulunmasını istedi.Geniş çaplı bir soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki kameraları inceledi. Olayla ilgilisi olduğu düşünülen ve orman işçisi oldukları belirlenen Hayrettin G. ve yeğeni Serken U. gözaltına alındı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.