Trafikte uyuşturucu testi...Son bir ayda 119 testten 25’i pozitif çıktı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 01-29 Kasım'da "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücülerin hızlı tespiti ve bir ön değerlendirme sağlandı. Bu kapsamda 119 test kiti kullanıldı. Bu sürücülerden 25'inde uyuşturucu madde etkisi pozitif çıktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri test sonuçları ön işlem olarak pozitif olan araç sürücüleri, ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim etti. Bu kişilerin Savcılık talimatıyla alınan kan ve idrar numuneleri sonuçlarının da uyuşturucu kullandıkları yönünde kesinleşmesi halinde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/8 maddesi gereği sürücü belgelerine 20 ceza puanı uygulanarak 5 yıl süre ile belgeleri geçici olarak geri alınacak ve kendilerine 6 bin 333 lira ceza uygulanacak.