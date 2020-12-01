Son Dakika Haberi | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Bugün yasak var mı?

Kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve kısıtlama saatleri ile açık olacak işletmeler belirlend. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişirken, hafta içi sokağa çıkma yasağı da Salı akşamından itibaren 81 ilde uygulanmaya başlayacak. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler için yeni tedbirler alındı. Kararların kamuoyu ile paylaşılmasının ardından vatandaşlar, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile berberler, restoranlar, marketler açık mı sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan, yaptığı basın toplantısında, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile kapatılan işletmeleri paylaştı. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni koronavirüs tedbirleri…

SON DAKİKA HABERİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI! HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI!

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı tamamlandı. Son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, kabine kararlarını duyurdu. İşte bu toplantıda sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için alınan yeni tedbirler hakkında detaylar...