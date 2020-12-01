Yatağan Millet Bahçesine kavuşuyor

Millet Bahçesi içinde; millet kıraathanesi, kütüphane, kafeterya, mescitler, personel dinlenme odaları, satış ofisi, yürüyüş parkurları, kamelyalar, çocuk ve yetişkin oyun alanları, şifalı bitkiler bahçesi, süs havuzları, tema bahçeleri ve yaya köprüsü, sosyal donatı imkanları bulunacak.Millet Bahçesinin en kısa sürede faaliyete geçeceğini belirten AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir "Bölgemiz için son derece önemli bu hizmet nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum" dedi.