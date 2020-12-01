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Millet Bahçesine kavuşuyor

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz’ün seçim projeleri arasında yer alan 32 bin metrekarelik Yatağan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleye çıkıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.12.2020 20:42 ABONE OL
Yatağan Millet Bahçesine kavuşuyor
Millet Bahçesi içinde; millet kıraathanesi, kütüphane, kafeterya, mescitler, personel dinlenme odaları, satış ofisi, yürüyüş parkurları, kamelyalar, çocuk ve yetişkin oyun alanları, şifalı bitkiler bahçesi, süs havuzları, tema bahçeleri ve yaya köprüsü, sosyal donatı imkanları bulunacak.
Millet Bahçesinin en kısa sürede faaliyete geçeceğini belirten AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir "Bölgemiz için son derece önemli bu hizmet nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum" dedi.
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Yatağan Millet Bahçesine kavuşuyor
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