İBB zabıta memuru yumurtaları kırdı, vatandaşların üzerine yürüdü

"BİR DE BENİ TEHDİT EDİYOR!"

Seçgin, çekip sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, "Yazık şurada iki tane yumurta satmaya çalışan insana müdahale etmek yazık günah değil mi ya. Yaptığın iş hoş mu, kırıyorsun döküyorsun darp ediyorsun. Burası Cumhuriyet mahallesi. Yapma. Çektim çektim evet. Ayıp günah ya. Atılır mı yere ya. Bu insanlar aç olmasa burada bu soğukta burada bekler mi ya! Bir de çektin mi diye bir de beni tehdit ediyor. Maskesini indirmiş gelip insanları vuruyor kırıyor yazık değil mi bu kadınlara vicdansızlar!" diyor.