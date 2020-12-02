İstanbul Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta memuru yumurta satan bir kadın satıcının yumurtalarını yere attı. Olay anını görüntüleyen Naz Seçgin isimli vatandaşın ise üzerine yürüdü. Zabıta memuru ayrıca tehditler savurdu.
İBB ZABITA MEMURU ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Naz Seçgin sosyal medya hesabından şunları yazdı: "01.12, İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet. Bu çok saygın memurlar, hiçbirimizin dayanamayacağı bu soğukta iki tane yumurta satmaya çalışan gariban kadının önce üstlerine yürüdü. Sonra her şeyini kırdı. Benim çektiğimi görünce benim üzerime yürüdü. İnsanların üzerine yürümesinin yanlış olduğunu söylediğimizde bize de bağıran maske, mesafe dinlemeyen, bas bas bağıran elimizdeki telefona bile müdahele etmeye çalışan bu insanların yaptıkları görev değil, sadece zulümdür!!! Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun!" dedi.
İBB zabıta memuru yumurtaları kırdı, vatandaşların üzerine yürüdü
TİR TİR TİTREDİKLERİNE AĞLADIKLARINA ŞAHİT OLDUM
Seçgin, İBB Zabıta memurunun davranışlarını anlattığı cümlelerine şu şekilde devam etti: "Kadıncağızın onlar gittikten sonra bile nasıl tir tir titrediklerini ağladıklarına şahit oldum. Ben biz halkız düşmanınız değil, sahi hepimize adalet ne zaman gerçekleşecek!"
"BİR DE BENİ TEHDİT EDİYOR!"
Seçgin, çekip sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, "Yazık şurada iki tane yumurta satmaya çalışan insana müdahale etmek yazık günah değil mi ya. Yaptığın iş hoş mu, kırıyorsun döküyorsun darp ediyorsun. Burası Cumhuriyet mahallesi. Yapma. Çektim çektim evet. Ayıp günah ya. Atılır mı yere ya. Bu insanlar aç olmasa burada bu soğukta burada bekler mi ya! Bir de çektin mi diye bir de beni tehdit ediyor. Maskesini indirmiş gelip insanları vuruyor kırıyor yazık değil mi bu kadınlara vicdansızlar!" diyor.