İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık çetesine darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, lideri ve yönetici kadrosu İzmir'de bulunan uluslararası dolandırıcılık çetesinin, kurduğu çağrı merkezi aracılığıyla başta Alman vatandaşları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde dolandırıcılık olayına karıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Başsavcılık suça karışan şahıslar hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

ALMAN VATANDAŞLARINI DOLANDIRDILAR

Yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen çetenin liderliğini Amar S.'nin yaptığı, yöneticiliğini ise Firaz.D., Serdar.M., Halit.D., Halil.Ç. ve Hikmet.S. nin yaptığı anlaşıldı. Suç örgütünün, çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettiği suç gelirlerini kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği saptandı. Getirilen yasa dışı paranın örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrımenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklandığı tespit edildi.

31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütün bu şekilde ilk etapta 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayına karıştığı tespit edilirken 26 şüphelinin yakalanması için 48 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheliden aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21 kişinin yakalanarak gözaltına alındı. Suça karıştığı tespit edilen kişilerle birlikte gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

MİLYONLARCA EURO VE ALTIN

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 1,5 Milyon Euro (15 Milyon TL) 200 Yüz bin Dolar (3 Milyon TL ), 150.000 TL, yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20-25 adet rolex marka kol saati, 5 adet değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda birçok gayrimenkul, araç ve şirket hisselerine de el konuldu.

Şahıslar hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama" suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında;