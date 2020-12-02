SON DAKİKA HABERİ! İzmir’de korkunç olay! Boş arazideki o detay vatandaşlara dehşeti yaşadı!

İzmir'in Buca ilçesinden ajanslara düşen son dakika haberi duyanları korkuttu. Karanfil Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 1110 sokağın kesişim noktasında yer alan çalılıklarla örtülü boş arazide akşam saatlerinde bir görüntü farkeden çevredeki vatandaşlar, çalılıkların olduğu kısıma geldiklerinde karşılarına çıkan manzara karşısında dehşete kapıldı. Yerdeki görüntünün cansız bir beden olduğunun anlaşılması sonrası yapılan ihbar sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan emniyet ekipleri, ölü bulunan şahsın önceki gece arkadaşlarına gönderdiği o mesajı ortaya çıkardı.
İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan korkunç son dakika haberine ilişkin tüm detaylar şöyle;
İzmir'in Buca ilçesinde, Akman Ateş (29), boş arazide tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında tabanca da bulunan Ateş'in ölümü şüpheli bulunurken, önceki gece arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Karanfil Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 1110 sokak kesişiminde bulunan boş arazide meydana geldi. Çalılıkların arasında yerde hareketsiz halde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede tabanca ile vurulduğu belirlenen kişinin Akman Ateş olduğu tespit etti. Ateş'in yanında tabanca bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından Ateş'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.Yapılan incelemede cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin Akman Ateş'e ait olduğu tespit edildi. Akman Ateş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Akman Ateş'in dün gece arkadaşına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı. Öte yandan, ailesinin polise öğle saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu, Akman Ateş'in ise bir süredir psikolojik sorunlarının olduğunu ileri sürüldü.