SON DAKİKA HABERİ! İzmir’de korkunç olay! Boş arazideki o detay vatandaşlara dehşeti yaşadı!





Polis ekiplerince yapılan incelemede tabanca ile vurulduğu belirlenen kişinin Akman Ateş olduğu tespit etti. Ateş'in yanında tabanca bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından Ateş'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.Yapılan incelemede cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin Akman Ateş'e ait olduğu tespit edildi. Akman Ateş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.