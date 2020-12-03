Son dakika: Kahramanmaraş'ta polise ateş açan o saldırgan belli oldu
Son dakika haberi: Kahramanmaraş’ta polise ateş açılmasıyla ilgili saldırıda son dakika bilgisine SABAH ulaştı. 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 3.12.2020 11:50Son Güncelleme: 3.12.2020 12:29ABONE OL
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açılmasıyla ilgili saldırıda son dakika bilgisine SABAH ulaştı. 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.