Son dakika: Kahramanmaraş'ta polise ateş açan o saldırgan belli oldu

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açılmasıyla ilgili saldırıda son dakika bilgisine SABAH ulaştı. 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal'ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta polise silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı... Operasyon anı kamerada | Video

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Belediyedeki silahlı saldırı kamerada!