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'den zabıtanın seyyar satıcı kadının yumurtalarını kırmasıyla ilgili "usulen" açıklama!

zabıtasının 'ta yumurta satan kadınlara yönelik saldırgan tavrı ve sepetlerinin atılarak kırılması üzerine, olayı gören vatandaşlar büyük tepki göstermişti. Sosyal medyada da tepkilerin sürmesi üzerine İBB'den "usulen" bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 18:05 Son Güncelleme: 4.12.2020 18:29 ABONE OL
İBB'den zabıtanın seyyar satıcı kadının yumurtalarını kırmasıyla ilgili usulen açıklama!

Esenyurt'ta zabıtanın yumurta satan kadınlara müdahalesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır. Daire başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir. Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır" denildi.

İBB zabıta memuru yumurtaları kırdı, vatandaşların üzerine yürüdü

Esenyurt'ta zabıta ekipleri müdahale ettikleri kadının sattıkları yumurtaları yere atınca çevredekiler tepki göstermişti.

İBB zabıta memuru yumurtaları kırdı, vatandaşların üzerine yürüdü

İBB'den olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır. Daire Başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir. Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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İBB'den zabıtanın seyyar satıcı kadının yumurtalarını kırmasıyla ilgili "usulen" açıklama!
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