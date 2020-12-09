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Farla av pahalıya patladı! Devlet otomobile el koydu!

Tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen otomobil farı ile av yapan kişilere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 'nın Elmalı ilçesinde suçüstü yakalanan kişilere 7 bin 973 lira ceza kesilirken kullandıkları otomobile de el konularak kamu mülkiyetine geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:21 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:28 ABONE OL
Farla av pahalıya patladı! Devlet otomobile el koydu!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil farıyla kaçak avcılık yapan şahıslar, jandarma ve av koruma ekibi tarafından yakalandı. Şahıslara 7 bin 973 TL para cezası uygulanırken, aynı zamanda avda kullandıkları otomobile de el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.

KULLANDIKLARI ARACA EL KONULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerine, Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi'nde araç içinden çevreye far tutularak, av yapıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine, jandarma ile bölgeye giden av koruma ekibi, ilgili şahısları yakaladı. Şahıslar karakola getirilerek, yapılan aramada aracın aküsüne bağladıkları projektör ve takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avlandıkları tespit edilen şahıslara toplamda 7 bin 973 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda otomobile de el konularak, mülkiyeti kamuya geçirildi.

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Farla av pahalıya patladı! Devlet otomobile el koydu!
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