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Barajlardaki 10 yılın en düşüğü

'un barajlarındaki seviyesi yüzde 22.66'ya geriledi. Bu oran son 10 yılın en düşüğü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
Barajlardaki su 10 yılın en düşüğü

İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ'nin son 10 yıl verilerine göre barajların doluluk oranları, 2019 Aralık'ta görülen en düşük seviye olan 35.79'un ardından dün itibariyle 22.66'ya kadar geriledi. Alibeyköy Barajı'nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 9 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam dün yüzde 28.66 olarak kayda geçti. Büyükçekmece Barajı'nda dün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16.22 olarak ölçüldü. Kazandere, Sazlıdere ve Pabuçdere barajları ise adeta kuruma noktasına geldi.

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Barajlardaki su 10 yılın en düşüğü
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